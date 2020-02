Rivera wint koninginnenrit Tour of Langkawi, Celano nieuwe leider maandag 10 februari 2020 om 09:31

Kevin Rivera heeft de koninginnenrit van de Tour of Langkawi op zijn naam geschreven. Op de slotklim naar Genting Highlands reed hij in de laatste vijfhonderd meter weg bij Danilo Celano, die wel de gele leiderstrui overnam van Yevgeniy Fedorov.

Op de vierde dag reden de renners over 156,1 kilometer van Putrajaya naar Genting Highlands, waar de aankomst lag na een klim van 16,4 kilometer. Daarmee was dit de koninginnenrit van de achtdaagse ronde door Maleisië. Deze klim van de buitencategorie bracht het peloton naar 1650 meter hoogte. Op weg daarnaartoe kregen de renners al vier klimmetjes van derde categorie voor de wielen geschoven.

Veertien vroege vluchters

In de beginfase ontstond een flinke kopgroep, waarin tien ploegen waren vertegenwoordigd. B&B Hotels-Vital Concept had drie man vooraan (Cyril Gautier, Johan Le Bon en Jérémy Lecroq) en ook NTT Pro Cycling (Samuele Battistella en Michael Carbel) en BridgeLane (Rylee Field en Jean-Pierre Van der Merwe) schoven meerdere pionnen vooruit. Nicola Venchiarutti, Dušan Rajović, Taj Jones, Fabricio Ferrari, Muhammad Zariff, Metkel Eyob en Samuel Boardman waren de eenlingen.

Muhammad Zariff was op de vijfde plaats, op 1:22 van Yevgeniy Fedorov, de best geklasseerde renner in de vroege vlucht. De kopgroep kreeg nooit veel ruimte, waardoor de voorsprong lange tijd tussen de een en twee minuten schommelde. Nog in de eerste vijftig kilometer reed Field weg bij zijn vluchtmakkers, maar in de afdaling van de eerste klim van derde categorie kwam hij ten val en werd hij ingelopen.

Field en ook Rajović waren vervolgens nog in de eerste wedstrijdhelft de eerste renners die zich in het peloton lieten terugzakken. Op de klimmetjes was het met name Zariff, die zich mengde in de strijd om de punten. De Maleisiër was al de leider in het bergklassement en zou op die manier alleen maar verder uitlopen. Na het vierde klimmetje was het nog 31,7 kilometer naar de voet van de slotklim.

Oud-winnaar Ovechkin opent

Uiteindelijk begonnen acht vluchters met 1:40 aan de klim naar Genting Highlands. In de eerste kilometers moesten Battistella, Van der Merwe en Ferrari vooraan lossen, waardoor Zariff, Gautier, Eyob, Boardman en Venciarutti overbleven. Artem Ovechkin, winnaar van de Tour de Langkawi nu twee jaar geleden, opende de debatten in het peloton en rekende een voor een de overgebleven vluchters in.

Het peloton sloeg op de klim uit elkaar, waarbij geletruidrager Fedorov achteropraakte. Een groep van twaalf renners ging op zoek naar Ovechkin, met daarbij ook Pierpaolo Ficara, Danilo Celano en Kevin Rivera – mannen die op voorhand bij de favorieten voor de eindzege werden gerekend. Rivera en Celano hadden de beste benen en kwamen steeds dichter bij de Russische koploper. Ook Carlos Quintero probeerde in eerste instantie zijn karretje aan te haken in de achtervolging.

In de drie slotkilometers slaagden Rivera en Celano erin aan te sluiten bij Ovechkin en zij gingen erop en erover bij de Rus. Celano was er veel aangelegen om vol door te rijden, want op Fedorov moest hij 1:33 goedmaken. Voor Rivera stond alleen ritwinst op het spel, nadat hij eerder in de ronde al veel tijd had verloren. In de laatste vijfhonderd meter reed Rivera weg bij zijn Italiaanse vluchtmakker en pakte zo de etappezege.

Celano grijpt de macht

Celano kwam tien seconden later als tweede over de streep. Het gaatje naar de nummer drie, Ovechkin, bedroeg al 42 seconden. Dan was het wachten op de binnenkomst van Fedorov. De Kazach, die sinds de openingsetappe het klassement aanvoerde, kwam na 2:07 over de finish en moest zo zijn gele trui afstaan aan Celano. De Italiaan van Sapura, die twee jaar geleden nog voor Caja Rural-Seguros RGA koerste, staat daarmee op polepositie voor de eindzege.