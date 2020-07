Kevin Rivera mag Costa Rica niet uit en mist Sibiu Tour donderdag 16 juli 2020 om 12:05

Kevin Rivera kan zijn titel in de Sibiu Cycling Tour niet verdedigen. De talentvolle klimmer van Androni Giocattoli-Sidermec mag zijn thuisland Costa Rica niet uit, omdat de Europese Unie vanwege het coronavirus reizigers uit het Centraal-Amerikaanse land niet binnenlaat.

Vanuit Costa Rica worden meerdere mensen ingezet om de 22-jarige Rivera toch nog op tijd naar Europa te krijgen, zodat hij zich aan kan sluiten bij zijn ploeg. Er wordt ook werk gemaakt van een verblijfsvergunning en een werkvisum waarmee hij de oversteek kan maken.

“Ik ben aan het trainen, sinds ik op 20 februari uit Italië terugkeerde naar Costa Rica”, zegt Rivera tegen CRHoy. “Het was de bedoeling dat ik afgelopen zaterdag zou vliegen om de Sibiu Tour te rijden, die ik vorig jaar had gewonnen, maar dat was niet mogelijk.”

Volgens Rivera levert de situatie hem veel stress op, aangezien hij ook over een aflopend contract beschikt bij het Androni Giocattoli-Sidermec van manager Gianni Savio. “Dit is een belangrijk jaar, maar als ik niet kan koersen en de rest wel, heb ik misschien geen contract voor volgend seizoen”, geeft hij aan. Mogelijk moet Rivera de Giro d’Italia missen. “Daarom is het ook een heel groot probleem, omdat de ploeg mij daar nodig heeft.”