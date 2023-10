zondag 1 oktober 2023 om 18:20

Kevin Kuhn verslaat ploegmaat Kuypers in eerste manche Swiss Cyclocross Cup

Er werd vandaag niet alleen gereden op de weg- en gravelfiets, maar ook op de crossfiets. In Mettmenstetten werd zondag de eerste manche van de Swiss Cyclocross Cup verreden. Bij de mannen werd het een strijd tussen de crossers van Circus-Reuz-Technord: de Zwitser Kevin Kuhn won, voor zijn Belgische ploeggenoot Gerben Kuypers.

Kuhn kwam na bijna een uur crossen met voorsprong als eerste over de streep. Kuypers moest – als de runner-up in de daguitslag – achttien tellen toegeven op zijn Zwitserse ploegmaat. De Fransman David Menut eindigde als derde. Verder in de top-10 komen we – met Arne Baers (6e) en Ward Huybs (tiende) – nog twee Belgen tegen.

Voor de 25-jarige Kuhn is het overigens zijn tweede zege van dit nog prille veldritseizoen. Vorige week won hij ook al de Radcross in Illnau. De Swiss Cyclocross Cup, in feite de opvolger van EKZ Cross Tour, kent later in het veldritseizoen nog manches in Steinmaur (15 oktober), Schneisingen (22 oktober) en tot slot Hittnau (12 november).

Bij de elitevrouwen zagen we een volledig Frans podium. De zege ging naar Hélene Clauzel, voor Electa Gallezot en Amandine Vidon. Er deden ook een paar Belgische vrouwen mee aan de cross in Mettmenstetten, maar ze speelden geen rol van betekenis. Lotte Baele was de eerste Belgische op plaats negen.

Overige crossuitslagen

Er werd vandaag ook gecrost in Italië, Spanje en Tsjechië. In de GP Citta’ Di Tarvisio was Federico Ceolin de beste bij de elitemannen, Francesca Baroni won dan weer bij de elitevrouwen. De Trofeo Villa De Gijón was een prooi voor Kevin Suarez (mannen) en Laura Verdonschot (vrouwen). Victor Van de Putte en Kristyna Zemanová waren dan weer de grote winnaars van de European Cup U23 in Ostrava.