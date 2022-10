Kevin Kuhn en Hélène Clauzel juichen in Zwitserse cross

Een zondag in oktober zonder cross in Nederland of België, het is even wennen. Gelukkig werd in andere landen wel gecrost. Zo wisten Kevin Kuhn en Hélène Clauzel de wedstrijden in het Zwitserse Mettmenstetten te winnen. Ook in het Spaanse Gijón stonden UCI-veldritten op het programma.

Kevin Kuhn van Tormans CX was in eigen land veruit de beste in Mettmenstetten (UCI C2). De Zwitser klopte de Fransman David Menut met een voorsprong van 37 seconden. De derde plaats was voor een andere thuisrijder: Timon Rüegg volgde op 1.15 minuut van Kuhn. De enige Belg in de top-10 was Kenay De Moyer op de tiende plaats.

Bij de vrouwen was het volledige podium Frans. Hélène Clauzel was soeverein en had meer dan een minuut voorsprong op Lauriane Duraffourg (tweede) en Amandine Muller (derde).

Suarez en Gonzalez winnen in Gijón

In Spanje werd ook gecrost. Kevin Suarez stond in de Trofeo Villa de Gijón (UCI C2) op het hoogste podium. Hij hield Mario Junquera liefst 45 seconden achter zich. Tomas Misser werd derde op 56 seconden van Suarez. Lucia Gonzalez was bij de vrouwen sneller dan Sofia Rodriguez. Het verschil tussen beiden was slechts twee seconden. Sara Cueto eindigde als derde.

Een vijfde plaats was er voor de Belgische Julie Brouwers in Spanje, die daardoor belangrijke UCI-punten scoorde om zo een betere startpositie te verwerven voor crossen in eigen land.