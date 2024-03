maandag 18 maart 2024 om 18:32

Kevin Inkelaar (TDT-Unibet) maakt langverwachte rentree

De rentree van Kevin Inkelaar is aanstaande. De 26-jarige klimmer kwam op 2 oktober 2022 voor het laatst in actie in wedstrijdverband, maar zal deze week eindelijk weer een rugnummer opspelden voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (18-23 maart).

De reden dat Inkelaar nog niet in actie kwam voor Tour de Tietema-Unibet, komt door een langslepende blessure. De klimmer uit Rotterdam kreeg af te rekenen met een vernauwing van een bekkenslagader. Afgelopen zomer is hij daaraan geopereerd en sindsdien werkte hij hard aan zijn terugkeer. Renner en ploeg spraken af om de revalidatie samen te doen.

“Het afgelopen jaar was niet gemakkelijk”, vertelde de Nederlander begin dit jaar, na het verlengen van zijn contract. “Ik wilde mezelf heel graag laten zien, maar een blessure zat me dwars. Het is heel fijn om nu weer op de fiets te zitten en toe te werken naar volgende koersdoelen. Ik kan niet wachten om me in het nieuwe tenue te laten zien.”

De eerste koers die Inkelaar zal betwisten voor TDT-Unibet is de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een vijfdaagse rittenkoers in het noordoosten van Italië. De oud-renner van Bahrain Victorious zal er toppers tegenkomen als Diego Ulissi, Koen Bouwman, Kristian Sbaragli, Alec Segaert, Gianluca Brambilla, Domenico Pozzovivo en Florian Sénéchal.

TDT-Unibet rekent vanaf morgen niet alleen op de heroptredende Inkelaar, maar ook op Cedrik Bakke Christophersen, Adam Ťoupalík, Hartthijs de Vries, Baptiste Huyet, Adrien Maire en Charles Paige.