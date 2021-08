Kevin Inkelaar loopt meerdere ribbreuken op in Bretagne Classic

Kevin Inkelaar heeft de Bretagne Classic-Ouest France geblesseerd verlaten. Bij een val liep de Nederlandse klimmer van Bahrain Victorious meerdere ribbreuken op.

Net als een jaar geleden stond Inkelaar gisteren in Plouay aan de start van de Bretagne Classic-Ouest France. De tweedejaars prof kwam onderweg hard ten val, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werden meerdere ribbreuken vastgesteld.

Nadat hij röntgenfoto’s en een CT-scan had laten maken, mocht Inkelaar ’s avonds het ziekenhuis verlaten. De Nederlander moet nu eerst herstellen voordat hij kan terugkeren in koers.

🏥 Medical update @kevininkelaar suffered multiple rib fractures after crashing out #BretagneClassic

He’s been released from the hospital tonight after being submitted for a x-ray and thoracic + abdominal TC scan. pic.twitter.com/qFUUEV8eyx

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 29, 2021