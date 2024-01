maandag 29 januari 2024 om 09:03

Kévin Geniets krijgt kans als kopman en maakt het meteen af: “Het was nu of nooit”

Kévin Geniets sprintte zondag naar de overwinning in de GP la Marseillaise. De Fransman klopte zijn landgenoot Alex Baudin in een sprint met twee na een enerverende koers. Voor Geniets, maar ook voor zijn ploeg Groupama-FDJ, was het de eerste zege van het seizoen.

“Ik was erop gebrand om eindelijk een koers winnen in mijn zesde seizoen als prof. Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd voor de start. We hebben het als ploeg perfect uitgespeeld, iedereen heeft het goed gedaan. Ik heb geprobeerd om de hele dag rustig te blijven en alles te controleren. In het verleden heb ik vooral als knecht gewerkt, maar nu mocht ik voor mijn eigen kans gaan. Ik ben dus extreem gelukkig dat het dan ook meteen lukt”, vertelde Geniets achteraf via de kanalen van zijn ploeg.

In de absolute finale kwam Geniets in een duel met Baudin terecht, waarna de twee konden sprinten voor de zege. Geniets maakte er een bijzonder lange sprint van, wat blijkbaar een tactische keuze was. “In de laatste kilometers zei ik tegen mezelf dat het nu of nooit was. Mijn sterkte is dat ik door die verzuring kan gaan, dus wist ik dat ik er een heel lange sprint van moest maken. Winnen betekent veel voor mij en dit zal voor altijd een belangrijke dag in mijn carrière zijn.”