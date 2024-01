zondag 28 januari 2024 om 16:37

Kévin Geniets opent Franse wielerjaar met overwinning in GP La Marseillaise

Kévin Geniets heeft de GP La Marseillaise op zijn naam geschreven. In de Franse seizoensopener was de Luxemburger van Groupama-FDJ sneller dan zijn medevluchter Alex Baudin van Decathlon AG2R La Mondiale, met wie hij op dertig kilometer van de finish al was weggereden in de heuvelachtige finale. Achter de twee vluchters werd Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) derde.

Na een kleine twintig kilometer reed een kopgroep van vier man weg, met Hugo Toumire (Cofidis), Alex Colman (Flanders-Baloise), Jelle Vermoote (Bingoal WB), Théo Delacroix (St Michel-Mavic-Auber 93). Zij kregen nog bijval van Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur), waardoor vijf man de eerste uren van de wedstrijd kleurden.

Peloton snelt naar explosieve finale

De vluchters kregen ongeveer twee minuten voorsprong van Decathlon AG2R La Mondiale en Arkéa-B&B Hotels, terwijl ook Uno-X Mobility meedraaide op kop van het peloton. Daar werd in het laatste koersuur flink aan de voorsprong van de vijf koplopers afgeknabbeld. De echte finale begon ruim 30 kilometer voor de finish.

Dat gebeurde met de beklimming van de Route des Crêtes (4,1 km aan 7,6%), gevolgd door een plateau en dezelfde finale als vorig seizoen. Toen was de Col de la Gineste, de slotklim, ook opgedeeld in twee stukken: eerst een strook van 2 kilometer aan 6%, gevolgd door de laatste helling van 1,3 kilometer aan 4,4%. De laatste tien kilometer gingen in dalende lijn richting Marseille.

Groupama-FDJ opent de finale

Op de Route des Crêtes werd de vroege vlucht ingerekend en opende Groupama-FDJ de aanval met Rémy Rochas en Kévin Geniets. Zij slopen weg met Alex Baudin van Decathlon AG2R La Mondiale, die vlak onder de top versnelde en alleen Geniets met zich mee kreeg. Met een voorsprong van ongeveer 20 seconden gingen zij de afdaling richting de Col de la Gineste in.

De achtervolging kwam heel moeilijk op gang, omdat daar ploeggenoten van Baudin en Geniets de boel afstopten. Het kopduo kon op die manier meer dan 40 seconden wegrijden op de Gineste. Tudor was de enige ploeg die nog kon achtervolgen, maar het was een gevecht tegen de bierkaai.

Sprint-à-deux

Alleen Kévin Vauquelin wist, vier kilometer onder de top, nog weg te rijden uit de achtervolgende groep. Hij kwam tot op 20 seconden, maar in de afdaling was de kopman van Arkéa-B&B Hotels niet in staat om dat gat nog verder dicht te rijden. Het werd dus een sprint-à-deux, die Geniets al vroeg aanging. Hij was duidelijk de sterkste en kwam als winnaar over de streep.

Vauquelin strandde op de derde plaats, op tien seconden van Geniets en Baudin. De eerste achtervolgende groep volgde op meer dan een minuut. Daar wist Pierre Gautherat naar de vierde plaats te sprinten. Jenno Berckmoes (Lotto Dstny) was op de zevende plaats de beste Belg.