zaterdag 14 oktober 2023 om 13:58

Kevin Colleoni tekent voor twee jaar bij Intermarché-Circus-Wanty: “Veel potentieel”

Kevin Colleoni zal de komende twee seizoenen in het shirt van Intermarché-Circus-Wanty rijden. De Italiaanse klimmer komt over van Jayco-AlUla. “Kevin heeft veel potentieel. De laatste tijd werd hij afgeremd door fysieke problemen, maar nu krijgt hij een nieuwe kans.”

De 23-jarige Colleoni is zeer blij met zijn transfer.”Dit nieuwe avontuur is een belangrijke stap in mijn carrière. Ik ben ervan overtuigd dat ik terecht kom in een omgeving waarin ik de kans krijg om te groeien als renner. De sportieve leiding ondersteunt bijvoorbeeld mijn ambitie om voor het eerst deel te nemen aan een grote ronde, wat een belangrijk keerpunt zou zijn in mijn ontwikkeling.”

“Ik sta te popelen om te laten zien waartoe ik in staat ben en om deze lange periode van fysieke problemen achter me te laten. Mijn nieuwe team gelooft in mijn capaciteiten en het is mijn bedoeling om hen te bedanken voor dit vertrouwen door alles te geven en resultaten te boeken wanneer dit mijn missie is”, besloot de Italiaanse coureur.

Performance manager Aike Visbeek vult aan en legt uit waarom ze Colleoni hebben aangetrokken. “Hij zal twee belangrijke rollen te vervullen. In de WorldTour-koersen zal hij Louis Meintjes bijstaan en in kleinere rittenkoersen mag hij zijn eigen kans gaan. We zullen de ontwikkeling van zijn talent zoveel mogelijk stimuleren, dat is een mooie uitdaging voor ons. Een eerste deelname aan een grote ronde kan mogelijk een belangrijke stap zijn in de carrière van deze jonge klimmer.”