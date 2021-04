Kettingprobleem op 200 meter zit Martins Pluto dwars: “Zat vlak achter Cavendish”

Martins Pluto mocht in de derde rit van de Ronde van Turkije hopen op een goede uitslag, maar zijn ketting gooide roet in het eten. Op 200 meter van de finish viel zijn ketting eraf, op het moment dat de sprinter van ABLOC CT vlak achter de uiteindelijke ritwinnaar Mark Cavendish zat. “Je ziet hem de sprint aan gaan en wil zelf ook aanzetten, maar dan weet je dat het voorbij is”, baalt hij.

“Ik zat echt heel goed geplaatst, net als op de eerste dag”, blikt Pluto terug. “Toen ging ik in de laatste bocht bijna onderuit omdat iemand de bocht volledig verkeerd inschatte. Ik zat die rit in het wiel van Cavendish. En nu zit ik vlak achter hem en vliegt mijn ketting eraf op 200 meter van de finish… Je weet dan ook dat je die niet meteen erop krijgt. Alles was ook echt krom getrokken. Dat is pure pech en daar doe je niets aan.”

Door zijn kettingproblemen bolde de Haagse Let als 44ste over de finish in Alanya, terwijl een plek in de top-10 in het verschiet lag. “Ik denk zelfs dat een top-5 erin had gezeten”, vertelt hij. In de openingsrit werd hij twaalfde en in de tweede etappe dertiende. “Maar in die sprint op de tweede dag maakten we wat foutjes. We zaten gewoon slecht geplaatst.”

‘Ik doe nu toch mee met de grote jongens’

Met die plaatsing zat het in de sprintetappe naar Alanya wel goed. “Bodi del Grosso bracht mij in de slotfase naar voren. Ik raakte hem op drie kilometer van de finish even kwijt, maar op anderhalve kilometer pikte hij mij weer op. Hij heeft mij in die goede positie gebracht in de laatste kilometer. Daarna moest ik het zelf oplossen, maar de voorbereiding ging heel goed”, zegt de 23-jarige Pluto.

Zijn optredens in Turkije geven ABLOC CT en Pluto een boost. “Het geeft zeker vertrouwen. Ik doe nu toch mee met de grote jongens. De ploeg geeft mij ook het vertrouwen en ik zal er alles aan doen om de komende etappes wel mijn kansen te pakken. Ik hoop nog minstens twee keer te kunnen sprinten, misschien nog drie keer”, kijkt hij al vooruit. “De belangen van de grote ploegen zijn te groot, dus het is dan aan mij om erbij te zitten.”