zondag 22 oktober 2023 om 09:48

Kersverse wereldkampioene Niewiadoma klasse apart in populaire Amerikaanse gravelrace

Katarzyna Niewiadoma heeft zaterdag de Big Sugar Gravel, een populaire gravelrace in de Verenigde Staten, op haar naam geschreven. De Poolse deed dit op gedenkwaardige wijze: de regerend wereldkampioene in het gravelracen reed de tegenstand op bijna negen(!) minuten.

Niewiadoma kroonde zich eerder deze maand in het Italiaanse Treviso nog tot de nieuwe wereldkampioene in het gravelracen en de 29-jarige renster van Canyon-SRAM heeft de (gravel)smaak nu duidelijk te pakken. In de Big Sugar Gravel, een Amerikaanse gravelwedstrijd van goed 160 kilometer en de laatste manche van de Life Time Grand Prix Series, bleek Niewiadoma namelijk veel te sterk voor de ‘concurrentie’.

Niewiadoma reed bijna de helft van de race alleen voorop en kwam dus als eerste over de streep. Vervolgens was het bijna negen minuten wachten op de binnenkomst van de nummer twee, de Amerikaanse Lauren De Crescenzo. Anna Hicks kwam als derde binnen.

Spannende finale bij de mannen

Bij de vrouwen zagen we dus een onewomanshow, bij de mannen was er wel degelijk sprake van een spannend koersverloop. Een sprint met twee moest uiteindelijk beslissen over de zege. De 26-jarige Noor Torbjorn Roed bleek uiteindelijk de snelste, voor Brendan Johnston. Laurens ten Dam deed ook mee aan de Big Sugar Gravel, maar kwam niet in het stuk voor en finishte op goed 27 minuten van de winnaar.