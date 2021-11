Kersvers Europees kampioen Ryan Kamp: “Het WK is mijn volgende doel”

Video

Ryan Kamp kroonde zich in eigen land tot Europees kampioen veldrijden bij de beloften, en dat was voor hemzelf een verrassing. Zijn seizoensbegin werd namelijk gekenmerkt door rugproblemen. “Daar ben ik intussen gelukkig van verlost. Vandaag had ik geen enkele pijn meer. Nu kan ik alleen maar uitkijken naar de rest van het seizoen”, aldus Kamp in het flashinterview.

“Het was geen gemakkelijke wedstrijd vandaag”, vertelde de Nederlander nog. “We bleven de hele wedstrijd samen met een redelijk grote groep, waardoor je constant moest vechten voor je positie. Het was niet gemakkelijk om de hele tijd het overzicht te houden vanop de tweede rij.”

In de slotronde moest Kamp afrekenen met twee noorderburen. “Ik zag dat de Belgen vol gingen op de laatste klim in het veld, maar ik wist dat ik daar nog iets moest over houden. Pas op de kasseien richting aankomst ging ik echt vol, en blijkbaar had ik nog iets meer power over dan mijn concurrenten. Superleuk natuurlijk. Ik kijk al uit naar het wereldkampioenschap.”