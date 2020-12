‘Kerstman’ Bernal deelt cadeaus uit, gebroeders Izagirre stelen de show

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over rasartiesten Pello Bilbao, Ion én Gorka Izagirre en Egan Bernal, die in zijn geboortestad Zipaquirá cadeaus uitdeelt.

‘Kerstman’ Egan Bernal deelt presentjes uit

We kennen Egan Bernal als een succesvolle wielrenner, maar de Colombiaan was tijdens de kerstdagen een gelegenheidskerstman in zijn geboortestad Zipaquirá. De renner van INEOS Grenadiers deelde namelijk heel wat cadeautjes uit aan kinderen woonachtig in de mijnstad.

“Ik was terug in de buurt waar ik ben opgegroeid”, zo schrijft de Tourwinnaar van 2019 op Twitter. “Het is geweldig om de kinderen te zien op het moment dat ze hun cadeautjes krijgen. Ik hou heel veel van je, Zipaquirá en Colombia!”

Ayer estuve de nuevo en el barrio donde crecí, me llenó el corazón recorrer cada cuadra en la que jugaba cuando era niño, ver la inocencia de estos peques cuando recibían su regalito hizo valer la pena yo lo que hicimos 💚 Los quiero mucho Zipaquirá-Los quiero mucho Colombia!! pic.twitter.com/qWJuLlZgEc — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) December 25, 2020

Gebroeders Izagirre stelen de show op het podium

De Baskische wielrenners Ion Izagirre, zijn tweelingbroer Gorka en Pello Bilbao lieten zich deze kerst van hun muzikale kant zien. De drie coureurs waren samen met ex-renner Joseba Beloki te gast in een Baskisch televisieprogramma en lieten zich helemaal gaan op het podium.

Vooral Ion (in het lichtblauwe overhemd) had het overduidelijk naar zijn zin. Bilbao (uiterst rechts) was wat minder soepel in de heupen.

🎤The Basque Country Next Superstars!🤩

The Izagirre Brothers 🕺🏻🕺🏻 We give a 10/10 and you?😁pic.twitter.com/9zYq5cW5tX — Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 27, 2020