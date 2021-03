Kern Pharma verlaat Ronde van Catalonië wegens twee coronagevallen

Equipo Kern Pharma heeft besloten om per direct uit de Ronde van Catalonië te stappen, na twee positieve coronagevallen binnen de Spaanse ploeg. Alle mensen die in contact zijn geweest met de positief geteste personen zijn inmiddels geïsoleerd en in quarantaine geplaatst.

“Het was een hele moeilijke beslissing, maar het is wel de juiste aanpak”, legt teammanager Juanjo Oroz uit. “Het doet zeer om de Ronde van Catalonië vroegtijdig te verlaten, maar we zijn liever voorzichtig om zo in te staan voor de gezondheid. Dat laatste is wat nu telt. We verkeren op dit moment allemaal in goede gezondheid en we hopen snel weer te kunnen koersen.”

De Spaanse formatie, in het bezit van een ProTeam-licentie, zal een week niet in actie komen. Marti Marquez, Jaime Castrillo, Francisco Galván, Urko Berrade, Savva Novikov, Daniel Alejandro Mendez en Roger Adrià reden de voorbije dagen namens Equipo Kern Pharma de Ronde van Catalonië.