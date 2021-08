Kenny Elissonde: “Niet de manier waarop ik de rode trui wilde pakken”

Kenny Elissonde is de nieuwe drager van de rode trui in de Vuelta a España, al dan niet tegen wil en dank. De Franse klimmer van Trek-Segafredo nam de koppositie in het algemeen klassement over van Rein Taaramäe, die na een val op achterstand over de streep kwam in de vijfde etappe.

“Ik heb de valpartij niet gezien, want ik zat op dat moment in de top-10. Maar dit is niet de manier waarop ik de trui wilde pakken”, liet Elissonde na afloop van de etappe weten. “We weten in de wielersport dat als er wind is, er risico’s zijn. Je kunt de trui ook kwijtraken in een waaier, dus je moet voorzichtig zijn. Toch vind ik het niet leuk en het is niet plezierig, maar uiteindelijk is het niet anders – het is wat het is.”

De Franse klimmer, die zich dit seizoen ook al meerdere keren liet opmerken in de Tour de France, is toch ook wel blij met het rood. “Het is ongelooflijk om deze trui te dragen als leider van een grote ronde. Na de Tour en de Olympische Spelen heb ik het rustig aan gedaan. De ploeg vroeg me of ik naar de Vuelta kon gaan en het gewoon van dag tot dag te bekijken. En zie eens! Dat is wielrennen. Het is ongelooflijk.”