Kenny De Ketele hangt zijn fiets aan de haak na Zesdaagse Rotterdam

Kenny De Ketele heeft het afscheid van zijn wielercarrière aangekondigd. De Wooning Zesdaagse in Rotterdam, begin december, wordt de laatste koers voor de 36-jarige baanspecialist van Sport Vlaanderen-Baloise. Op de koppelkoers werd De Ketele in zijn lange loopbaan zowel Europees als wereldkampioen.

De gedachten om te stoppen speelden al langer bij De Ketele, die deze zomer op de Olympische Spelen van Tokio samen met Robbe Ghys vierde werd op de koppelkoers. “Eigenlijk was ik twee jaar geleden al met mijn afscheid bezig. De Spelen moesten een hoogtepunt worden in mijn carrière. Een ultiem doel om mijn loopbaan mee af te sluiten. Maar doordat de Spelen een jaar werden uitgesteld, kwam er dus automatisch voor mij ook nog een kersseizoen bij.”

Dat De Ketele afzwaait in Rotterdam en niet tijdens ‘zijn’ Zesdaagse van Gent heeft verschillende redenen. “Natuurlijk is Gent mijn thuisbasis, maar ik voel me in Rotterdam ook altijd welkom en gewaardeerd. Ik heb met beide zesdaagsen een persoonlijke en goede band. Daarom heb ik besloten om na Gent (16-21 november, red.) nog door te gaan tot Rotterdam. Ik neem nu gewoon tweemaal afscheid: een keer voor eigen volk en eenmaal internationaal.”

De Ketele is door de Rotterdamse organisatie aan Niki Terpstra gekoppeld. “Kenny is al jaren een graag geziene gast in onze Zesdaagse. Het is een attractieve renner die altijd koerst voor wat hij waard is en daardoor jaarlijks meedoet voor de zege”, zegt wedstrijddirecteur Peter Schep. “Dat is ook de reden dat we hem aan Niki koppelen. Als een eerbetoon aan een groot coureur, die zo zijn loopbaan aan de zijde van een andere topper kan afsluiten.”

Met Terpstra aan zijn zijde hoopt De Ketele op een mooie laatste koers. “Niki en ik komen goed overeen. We hebben heel vaak tegen elkaar gestreden en rijden nu voor het eerst ooit samen. Ik zie er zeer naar uit, want Niki is een machine, waar je beter samen dan tegen kan rijden.”

De Wooning Zesdaagse wordt van 7-12 december gehouden in Rotterdam Ahoy.