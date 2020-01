Kenny De Ketele en Nils Politt winnen Zesdaagse van Bremen woensdag 15 januari 2020 om 08:20

Kenny De Ketele en Nils Politt hebben de 56e editie van de Zesdaagse van Bremen op hun naam gezet. Met een doublet in de afsluitende koppelkoers verzekerden zij zich van de eindwinst. Theo Reinhardt en Morgan Kneisky eindigden tweede, het koppel Graf-Hester werd derde.

Met liefst zes koppels in de nulronde beloofde de slotavond bloedstollend spannend te worden. De Ketele en Politt gingen weliswaar aan de leiding, maar Wim Stroetinga en Nico Selenati waren dicht bij de 200 puntengrens en de daarbijbehorende bonusronde. Die pakten zij in de tijdrit over 500 meter, waarmee zij een ronde los kwamen van de rest.

Maar met de afsluitende koppelkoers over een uur nog voor de boeg, waren de Nederlander en de Zwitser nog allerminst zegezeker. De tandem hield zich lange tijd kranig, tot de beslissende aanval van De Ketele en Politt in de slotfase. Terwijl het Belgisch-Duitse koppel aan de leiding ging, moesten Stroetinga en Selenati inbinden.

Voor De Ketele is dit zijn derde eindzege in de Zesdaagse van Bremen. Ook in 2016 (met Christian Grasmann) en 2018 (Theo Reinhardt) was hij de beste. Voor Politt is dit zijn eerste overwinning. De nummer twee van de recentste Parijs-Roubaix deed al eerder aan baanwielrennen; bij de junioren werd hij meermaals Duits kampioen.

Zesdaagse van Bremen 2020

Eindstand

1. / Kenny De Ketele – Nils Politt – 314 punten

2. / Theo Reinhardt – Morgan Kneisky – 307 punten en 1 ronde

3. / Andreas Graf – Marc Hester – 254 punten en 1 ronde

4. / Wim Stroetinga – Nico Selenati – 224 punten en 1 ronde

5. / Tristan Marguet – Maximilian Beyer – 242 punten en 2 ronden

6. / Moreno De Pauw – Leon Rohde – 117 punten en 3 ronden

7. / Oliver Wulff Frederiksen – Moritz Augenstein – 215 punten en 16 ronden

8. / Henning Bommel – Roy Pieters – 104 punten en 17 ronden

9. / Moritz Malcharek – Melvin van Zijl – 106 punten en 30 ronden

10. / Joshua Harrison – Hans Pirius – 105 punten en 31 ronden

11. / Bryan Boussaer – Stephen Bradbury – 125 punten en 34 ronden