Kenneth Vanbilsen stopt ermee: “Drive om terug te knokken, was verdwenen”

Kenneth Vanbilsen zien we in 2023 niet meer terug in het wielerpeloton. De 32-jarige Belg heeft besloten om een punt te zetten achter zijn carrière. Vanbilsen kwam dit jaar nog uit voor Cofidis, kon echter niet rekenen op een contractverlenging en heeft de zoektocht naar een nieuwe werkgever opgegeven.

Na tien jaar als prof slaat Vanbilsen dus een andere weg in, na een carrière met hoogte- maar ook de nodige dieptepunten. “Een paar dagen na de Druivenkoers kwam ik ten val tijdens een trainingstochtje en wachtte me de zoveelste revalidatie”, blikt Vanbilsen met Het Nieuwsblad terug op de laatste maanden. “Achteraf bekeken was die tegenslag dé druppel. Ik merkte dat de drive om nog een keer terug te knokken, verdwenen was.”

“Je moet weten: ik ben eenmaal aan mijn linker- en zevenmaal aan mijn rechterknie geopereerd. Het lichaam had genoeg afgezien. Het was op. De voorbije weken heb ik niet meer op mijn koersfiets gezeten. Gravelen en mountainbiken doe ik wel nog. Pas op, er liepen nog profaanbiedingen voor me binnen. Niet vanuit WorldTour-hoek. Maar het is genoeg geweest. Ik heb bewust gekozen om te stoppen.”

Vanbilsen stond als belofte te boek als een groot talent, wat hij in 2012 liet zien met winst in de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen. Ook was hij dat jaar dicht bij de U23-wereldtitel in Valkenburg. De Belgische renner maakte één jaar later, in 2013, zijn profdebuut voor Topsport Vlaanderen-Baloise. Na twee seizoenen stapte hij over naar het Franse Cofidis. Het bleek het begin van een achtjarige samenwerking.

Vanbilsen groeide uit tot een gewaardeerde helper voor de kopmannen binnen de ploeg, maar mocht af en toe ook voor eigen succes gaan. Het leverde hem twee profzeges op. In 2014 won hij in dienst van Topsport Vlaanderen-Baloise de GP la Marseillaise, vijf jaar later was hij namens Cofidis de beste in Dwars door het Hageland.

