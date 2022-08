Kenneth Vanbilsen komt zwaar ten val op training: “Helm redde mijn leven”

Kenneth Vanbilsen is afgelopen weekend zwaar ten val gekomen tijdens een trainingsrit. De 32-jarige renner van het Franse Cofidis werd met serieuze verwondingen aan het gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis van Lier, maar de schade valt al bij al nog mee.

Vanbilsen liet via Instagram al even van zich horen. Bij een foto van zijn helm was er het volgende onderschrift: “Mijn helm redde mijn leven.” In gesprek met Sporza geeft de ervaren coureur nog wat meer tekst en uitleg. De Belg kwam ten val tijdens een fietstocht in de buurt van zijn woonplaats, met een groepje dat hij heel goed kent. “Er wordt al eens steviger doorgefietst dan bij de wielertoeristen”, schetst Vanbilsen.

“Ik slikte mijn tong in”

“Ik verloor de controle over mijn stuur en kwam in de gracht tegen zo’n duiker, waar voertuigen op en af weilanden kunnen rijden, terecht. Van de val zelf weet ik niets meer.” Na afloop werd hem verteld wat er precies was gebeurd. “Ik botste op dat bruggetje, verloor het bewustzijn, kwam tegen een auto tot stilstand en slikte mijn tong in. Gelukkig had iemand van mijn groepje een goede reflex.”

Vanbilsen hield aan de val een geraakt staartbeen, drie hechtingen in het gezicht en een hersenschudding over. Bij controles werd ook een ingedeukte ruggenwervel ontdekt, al is het nog onduidelijk of de val daarvan de oorzaak is. “Het toont maar weer het belang van een helm”, klinkt het. “Ik heb kwetsuren op mijn hoofd van mijn helm. Zonder helm zou het veel erger zijn gelopen…”