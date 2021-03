Kelderman twaalfde in tijdrit Catalonië: “Maar ben niet zo zeker over de bergetappes”

Wilco Kelderman heeft zich op de tweede dag van de Ronde van Catalonië opgewerkt naar de elfde plaats in het algemeen klassement. De Nederlandse kopman van BORA-hansgrohe werd twaalfde in de tijdrit, op 53 seconden van ritwinnaar Rohan Dennis. “Het was een goede tijdrit, zeker omdat het mijn eerste van het seizoen was”, aldus Kelderman.

“Ik reed ook voor het eerst een tijdrit voor mijn nieuwe ploeg, op een nieuwe fiets en met een nieuwe setup”, legt Kelderman uit. “Daarom denk ik dat ik tevreden kan zijn. Het gevoel was goed en daar ben ik blij mee, maar ik ben niet zo zeker over de komende bergetappes. Het is namelijk altijd moeilijk om terug te keren van een blessure.”

Woensdag wacht een bergrit naar Vallter 2000 en donderdag ligt de finish op Port Ainé. “Mijn benen waren wel goed op training, maar in de koers zelf is dat toch altijd anders. Daarom gaan we het dag per dag bekijken”, aldus de klimmer, die in het klassement 25 seconden achterstand heeft op de nieuwe leider João Almeida.

BORA-hansgrohe heeft met Lennard Kämna (nu tiende in het klassement) nog een kopman om uit te spelen. “Het resultaat van Wilco was erg goed en Lennard deed het ook uitstekend”, zegt ploegleider Christian Pömer. “We kunnen de komende dagen met vertrouwen ingaan met onze klimmers. We zijn optimistisch over de rit van morgen.”