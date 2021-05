Kelderman tiende in Romandië: “Niet het resultaat waar ik op had gehoopt”

Wilco Kelderman wist vandaag in de afsluitende tijdrit zijn tiende plaats in de Ronde van Romandië veilig te stellen, maar liep na afloop niet de polonaise. “Het was niet mijn beste klassementsprestatie”, is de renner van BORA-hansgrohe zelfkritisch.

Kelderman verloor zaterdag veel tijd in de koninginnenrit naar Thyon 2000 en moest in de slottijdrit in Fribourg vechten voor een tiende plek. De 30-jarige Nederlander slaagde er vandaag wel in om landgenoot Thymen Arensman van zich af te houden. Kelderman wist na goed zestien kilometer de dertiende tijd neer te zetten.

“Ik denk wel dat ik een goede tijdrit heb gereden, ook al waren de omstandigheden niet ideaal”, aldus Kelderman. “Ik ben erin geslaagd om de week goed af te sluiten, maar het was jammer genoeg niet mijn beste klassementsprestatie. Dit is niet het resultaat waar ik op had gehoopt. Ik had wat fysieke problemen.”

Toch ziet Kelderman ook nog voldoende aanknopingspunten. “We kunnen tevreden zijn over het werk van de ploeg. Ik kijk nu uit naar de komende wedstrijden.” Ploegleider André Schulze vult aan: “Wilco heeft een goede tijdrit gereden en zijn top 10-plek weten vast te houden. Met een dergelijk resultaat mogen we geloof ik wel tevreden zijn.”