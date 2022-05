Kelderman maakt sprong in het klassement: “Maar daar gaat het mij niet om”

Wilco Kelderman zat vandaag, in de twaalfde etappe naar Genova, mee in de omvangrijke vlucht. De Nederlander van BORA-hansgrohe slaagde er uiteindelijk niet in om mee te strijden voor de dagzege, maar maakt wel een flinke sprong in het klassement. “Maar daar gaat het mij niet om. Ik ben best wel goed, maar niet goed genoeg om mee te doen voor het klassement”, laat hij weten aan Eurosport.

Kelderman besloot na de bergetappe met aankomst op Blockhaus het geweer van schouder te veranderen. De renner van BORA-hansgrohe gaat in deze Giro nu voor etappezeges, gaf hij op de tweede rustdag aan in gesprek met WielerFlits. Kelderman hield vandaag woord en zat mee in de juiste ontsnapping. “Ik wilde vandaag voor de etappezege gaan, maar we zaten met te veel renners van voren. Ik denk dat Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert het heel goed hebben gedaan.”

Stefano Oldani, Lorenzo Rota en Gijs Leemreize besloten in de voorfinale te anticiperen en dit bleek de juiste move. Deze drie renners streden in finishstad Genova voor de zege. Een achtervolgende groep, met daarin Kelderman, reed in de finale voornamelijk achter de feiten aan. “Ik wilde wachten tot de laatste klim en daar volle bak aanzetten. Dat lukte ook, maar we kwamen jammer genoeg niet meer vooraan aansluiten.”

“Een etappezege zit er wel in”

Kelderman wist echter wel acht minuten terug te pakken op de klassementsrenners en staat nu dertiende in het algemeen klassement, op slechts drie minuten van rozetruidrager Juan Pedro López. Is een goed klassement nu plots weer een realistische ambitie? “Ik sta nu op drie minuten, maar dat is nog steeds ver. Ik ben momenteel ook gewoon niet goed genoeg om mee te doen op de langere beklimmingen. Bovendien hebben we met Jai (Hindley, red.) en Emu (Emanuel Buchmann, red.) twee sterke renners van voren.”

Kelderman kijkt met andere woorden niet meer naar een klassement en gaat volop voor ritzeges. “Deze etappe geeft wel vertrouwen. Ik ben best wel goed, maar niet goed genoeg om mee te doen voor het klassement. Een etappezege zit er echter wel in. Dat is de komende anderhalve week dan ook het plan om voor te gaan. In de laatste week wil ik de jongens (doelt op Hindley en Buchmann, red.) ook nog helpen, dus we gaan het zien.”