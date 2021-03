Kelderman klaar voor rentree: “Hoogtestage stemde me erg tevreden”

Wilco Kelderman is dicht bij zijn terugkeer na zijn trainingsongeval in januari. Vorige maand werkte de nummer drie van de Giro d’Italia in de Sierra Nevada een trainingsstage af en die is hem goed bevallen. De Ronde van Catalonië wordt waarschijnlijk zijn eerste koers van het seizoen.

“Ik heb nog wel enige achterstand op mijn oorspronkelijke schema, maar daar maak ik me niet druk over”, vertelde hij na zijn hoogtestage aan De Telegraaf. “Wat ik de voorbije tweeënhalve week in de Sierra Nevada heb kunnen doen, stemt me ontzettend tevreden.”

Over twee weken keert hij waarschijnlijk terug in het peloton. “Ik ga ervan uit dat ik naar de Ronde van Catalonië (die op 22 maart begint, red.) kan. Als ik verder kan opbouwen zoals de afgelopen weken, ben ik wel klaar om weer leuk mee te doen, denk ik.”