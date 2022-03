Kelderman en Schelling opgenomen in BORA-selectie voor Milaan-Turijn

BORA-hansgrohe heeft zijn selectie voor Milaan-Turijn naar buiten gebracht. Met Wilco Kelderman en Ide Schelling kleurt de zevenkoppige selectie aardig Nederlands. De ploeg zal het woensdag moeten doen zonder een echte sprinter.

Voor Kelderman zal Milaan-Turijn vooral in het teken staan van extra wedstrijdprikkels en competitieritme. De ronderenner kende namelijk een moeilijke winter én een mindere seizoensstart. In de Ronde van Valencia, zijn eerste koers van 2022, moest hij al na twee dagen opgeven na een valpartij. Vervolgens reed hij in Frankrijk de Faun-Ardèche Classic en de Drôme Classic.

In Tirreno-Adriatico ging het alweer wat beter met Kelderman. Zo werd hij achtste in de lastige heuvelrit naar Bellante. In het algemeen klassement moest hij genoegen nemen met een negentiende plaats. Kelderman zal in Milaan-Turijn waarschijnlijk niet meedoen om de overwinning, aangezien het parcours zo goed als vlak is. Zijn ploeg BORA-hansgrohe zal het waarschijnlijk moeten hebben van de aanval, gezien het ontbreken van een pure sprinter.

Dit geeft een rasaanvaller als Ide Schelling de gelegenheid om proactief te koersen. De ploeg rekent woensdag ook op Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Marco Haller, de 19-jarige neoprof Luis-Joe Lührs en Frederik Wandahl. Haller en Lührs kunnen zich eventueel plaatsen in de eindsprint en zo een ereplaats uit de brand slepen.

Selectie BORA-hansgrohe voor Milaan-Turijn (16 maart)

Giovanni Aleotti

Cesare Benedetti

Marco Haller

Wilco Kelderman

Luis-Joe Lührs

Ide Schelling

Frederik Wandahl