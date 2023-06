Kazachstan boven op Aziatisch kampioenschap: Brussenskiy wint voor Gidich, Arashiro derde

Het Aziatisch kampioenschap op de weg is gewonnen door Gleb Brussenskiy. De Kazach, die onder contract staat bij Astana Qazaqstan, bleef in het Thaise Rayong zijn landgenoot Yevgeni Gidich voor. Yukiya Arashiro moest genoegen nemen met de derde plaats.

De 156 kilometer lange wedstrijd startte en finishte in Rayong. Het parcours was niet extreem lastig, maar toch wisten drie renners zich af te scheiden: Brussenskiy, Gidich en Arashiro. De Japanner Arashiro moest het opnemen tegen twee Kazachen en bleek in de finale geen partij voor dit duo. Brussenskiy kwam als eerste over de streep, zeven seconden later gevolgd door Gidich, die ook zijn arm in de lucht stak. Arashiro, normaal gesproken uitkomend voor Bahrain Victorious, gaf dertien seconden toe.

Ruim een minuut later kwam een andere Japanner, Yuma Koishi, als vierde over de streep. De sprint om plek vijf werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Euro Kim. Yevgeniy Fedorov, de wereldkampioen op de weg bij de beloften, eindigde als tiende. Hij kroonde zich vorige week tot Aziatisch tijdritkampioen.