Katie Keough (29) zet met onmiddellijke ingang punt achter carrière

Katie Keough neemt met onmiddellijke ingang afscheid van het veldrijden. De 29-jarige Amerikaanse kampt met motivatieproblemen en kan het naar eigen zeggen niet meer opbrengen om volledig voor haar sport te leven. “Het heilige vuur is weg”, laat ze weten via Instagram.

“Ik heb het twee jaar geprobeerd, maar het is me niet gelukt. De innerlijke drive is weg, het heilige vuur is gedoofd. Ik heb nu ook eindelijk het lef om tegen mezelf te zeggen dat het genoeg is geweest, dat het zinloos is om het te forceren. Dat is niet eerlijk tegenover mezelf, mijn ploeg en alle mensen om me heen. Ik voel verdriet, maar ben ook opgelucht. Ik stop nu enkele maanden eerder dan verwacht, maar ik verlaat de sport met opgeheven hoofd.”

Keough stond jarenlang te boek als een sterke subtopper, met af en toe een uitschieter naar boven. Zo boekte ze in het seizoen 2018-2019 haar eerste en meteen ook enige wereldbekerzege uit haar carrière. In Iowa City versloeg ze voor eigen volk Evie Richards en Marianne Vos. Ook won ze meerdere kleinere crossen op Amerikaanse bodem. Keough werd in haar loopbaan nooit Amerikaans veldritkampioen bij de profs, maar was wel goed voor twee zilveren en drie bronzen medailles.

De Amerikaanse deed ook meerdere keren mee aan de wereldkampioenschappen veldrijden en werd een keer zesde, zevende en twee keer tiende. “Prachtige resultaten, maar door de veldritsport heb ik ook mooie vriendschappen kunnen sluiten. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat zal ik voor altijd koesteren. Het is spijtig dat ik op een dergelijke manier afzwaai, maar dit is gewoon de beste beslissing”.