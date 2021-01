Katie Compton zal in afscheidsjaar voornamelijk Amerikaanse crossen betwisten

Katie Compton is met 24 wereldbekerzeges, vijf WK-medailles en ongeveer 130 UCI-overwinningen een van de succesvolste veldrijders van haar generatie, maar dit seizoen was de Amerikaanse veroordeeld tot achterhoedegevechten. “Het is frustrerend als je de vinger niet op de zere plek kunt leggen.”

Compton, die op 3 december haar 42ste verjaardag vierde, wist een seizoen geleden nog geregeld een podiumplaats te versieren in een (klassements)cross, maar dit seizoen is de Amerikaanse er nog niet in geslaagd om een top 10-plaats uit de brand te slepen. Een elfde plek in de Ethias Cross van Bredene is voorlopig haar beste resultaat.

Stress

“Het is echt een worsteling”, zo vertelt ze in een uitgebreid interview met Cyclingnews. “Ik heb denk ik wel goed getraind, maar ik voelde al meteen dat de vorm niet heel erg goed was. Ik had telkens de hoop dat het beter zou gaan in de volgende cross, maar dat gebeurde niet. Ik weet niet waar het aan ligt. Ik voel gewoon geen kracht tijdens een wedstrijd. Dat is frustrerend.”

“Er zijn verder geen excuses op het gebied van gezondheid, ik ben gezond. Ik heb wel last van stress en misschien is dat een verklaring voor het mindere presteren. Dat is het enige wat ik kan bedenken”, aldus Compton, die aankomende zaterdag (op het WK in Oostende) haar laatste cross van het seizoen zal betwisten.

Afscheidsjaar

Eerder werd al bekend dat de vijftienvoudig nationaal kampioene in het veld nog een crosswinter in actie zal komen, om vervolgens haar crossfiets aan de wilgen te hangen. Na het WK veldrijden in eigen land, in Fayetteville, zal Compton definitief afzwaaien. In haar afscheidsjaar zal ze voornamelijk lokale veldritten in Amerika betwisten.

“Ik hoop niet dat COVID-19 tegen die tijd opnieuw roet in het eten zal gooien. Het veldrijden in Amerika is iets minder serieus dan in België. De fans zijn geweldig, het is gewoon anders. Het gaat er in de Verenigde-Staten allemaal wat gemoedelijker aan toe. Het is toch wel mooi om mijn carrière te beëindigen met lokale wedstrijden.”