Katie Compton begint in Merksplas aan Europees veldritseizoen

Het heeft een tijdje geduurd, maar Katie Compton zal vandaag voor het eerst dit seizoen aan de start staan van een Europese veldrit. De vijftienvoudig Amerikaans kampioene heeft zich ingeschreven voor de Superprestigeveldrit in Merksplas.

Compton, die over minder dan twee weken 42 kaarsjes mag uitblazen, zal tot en met de wereldkampioenschappen in Oostende (30-31 januari 2021) in België verblijven. De ervaren Amerikaanse zal deelnemen aan de vijf wereldbekermanches, enkele losse crossen en is ook regelmatig te zien in de Superprestige en de X²O Badkamers Trofee.

Papierwerk

De veldrijdster moest de voorbije periode heel wat papierwerk inleveren om überhaupt in België te geraken. “Je moet het écht willen en er moet een geldige reden zijn. Ik moest heel wat aanleveren: contracten voor wedstrijden, een brief van de Amerikaanse wielerfederatie, een brief van mijn werkgever, je whereabouts, verzekeringspapieren en vliegtickets.”

“Zelfs nu we alles op een rijtje hebben, beseffen we dat we een risico nemen. Ik wil niet ziek worden en mijn man (Mark Legg, die een belangrijk rol speelt als begeleider, red.) wil ook gezond blijven. We willen ook niet andere mensen besmetten met het virus en dus nemen we alle voorzorgsmaatregelen. We laten niets aan het toeval over”, zo laat ze weten aan Cyclingnews.

Goede generale repetitie

Een ‘voordeel’ voor Compton is dat ze tijdens het seizoen niet meer hoeft te reizen naar de Verenigde-Staten, aangezien de Amerikaanse veldritkampioenschappen al zijn afgelast vanwege het coronavirus. Compton reed vrij recent nog vier lokale crossen in Colorado, aangezien de meeste profveldritten in de Verenigde-Staten niet doorgaan vanwege het virus.

Het bleek een goede generale repetitie, aangezien Compton telkens als eerste over de streep kwam. “We kunnen niet spreken van wereldbekerniveau, maar het was alsnog een goede test. Ik kon nog wat schaven aan mijn techniek en de fietsen zo goed mogelijk afstellen. Ik heb nu tenminste enkele crossen in de benen en ik heb me ook geamuseerd.”

Compton werd in haar vorige veldritcampagne nog derde in de Superprestige van Ruddervoorde en derde in de wereldbekermanche van Nommay. Verder wist ze in Ardooie, Niel en Beringen naar een podiumplaats te rijden en op het WK in Dübendorf was ze de eerste niet-Nederlandse op een knappe vierde plaats.

Veldritkalender Katie Compton

22 november: Merksplas (Superprestige)

28 november: Urban Cross Kortrijk ( X²O Badkamers Trofee)

29 november: Tabor (Wereldbeker)

6 december: Boom (Superprestige)

12 december: Antwerpen ( X²O Badkamers Trofee)

13 december: Gavere (Superprestige)

20 december: Namen (Wereldbeker)

22 december: Essen (Ethias Cross)

26 december: Zolder (Superprestige)

27 december: Dendermonde (Wereldbeker)

1 januari: Baal ( X²O Badkamers Trofee)

3 januari: Hulst (Wereldbeker)

24 januari: Overijse (Wereldbeker)

30 januari: WK in Oostende