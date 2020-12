Katie Compton (42) bezig aan voorlaatste veldritseizoen

Katie Compton zal over ruim één jaar een punt zetten achter haar carrière. De inmiddels 42-jarige veldrijdster – die meerdere WK-medailles wist te veroveren – is bezig aan haar voorlaatste crossseizoen, zo laat haar man Mark Legg weten via social media.

Compton begon pas relatief laat met crossen, aangezien ze haar wielercarrière begon als piloot voor de blinde wielrenster Karissa Whitsell. Samen wonnen ze twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in 2004. De Amerikaanse ging zich na de Spelen richten op een carrière als veldrijdster en bleek al snel bijzonder succesvol.

Vijf WK-medailles, maar nooit wereldkampioen

Compton werd maar liefst vijftien keer Amerikaans kampioene in het veld en pakte ook de nodige medailles op het WK veldrijden. Compton veroverde alleen nooit de regenboogtrui. In 2007 finishte ze achter Maryline Salvetat, in 2009, 2011 en 2013 moest ze haar meerdere erkennen in Marianne Vos en in 2018 bleek Sanne Cant net iets te sterk in Valkenburg.

Ze wist ook 24 keer een wereldbekercross op haar naam te schrijven en was tweemaal de beste in het eindklassement. Ook won ze een keer de DVV Trofee en staat ze op de erelijst van grote veldritklassiekers. Denk aan de Druivencross in Overijse en de Superprestigeveldrit van Gavere.

Vorig jaar finishte Compton nog regelmatig op het podium van een topcross en werd ze vierde op het WK veldrijden, maar dit jaar gaat het niet van een leien dakje. De ervaren veldrijdster kampt met fysieke problemen en wacht deze winter nog altijd op een eerste top 10-notering. Compton zal haar carrière dus beëindigen aan het begin van 2022, na het WK in eigen land.

As some of you spotted yesterday this is the penultimate cyclocross season for Katie. It’s been a lot of years of ups and downs. As much as we love what we do it’s time we hang the race bike on the hook next season. We’ll miss all the amazing people and everyday is Saturday pic.twitter.com/cqgdENBFel — Mark Legg 🇳🇿🇺🇸 (@MrKatieCompton) December 21, 2020