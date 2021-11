Katie Archibald voor drie jaar naar Ceratizit-WNT

Ceratizit-WNT heeft zich voor de komende drie seizoenen verzekerd van de kwaliteiten van Katie Archibald. De 27-jarige Britse, meervoudig olympisch en wereldkampioen in het baanwielrennen, tekende een contract tot eind 2024 bij de Duitse ploeg.

Archibald gaat deel uitmaken van het wegprogramma van Ceratizit-WNT. Ook gaan de ploeg en de Britse renster samenwerken om haar de komende jaren te helpen haar ambities op de baan waar te maken, met als doel goud winnen tijdens de Commonwealth Games van 2022, het WK in 2023 en ‘als kers op de taart’ – aldus de ploeg op social media – goud op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Archibald fietste de afgelopen seizoenen een hele verzameling titels en medailles bij elkaar in het baanwielrennen. Zo werd ze tijdens de Spelen van 2016 in Rio olympisch kampioen met de Britse ploeg op de ploegachtervolging en veroverde ze afgelopen zomer in Tokio de olympische titel op de koppelkoers, samen met Laura Kenny. Ook is ze de regerende wereldkampioen op het omnium en won ze daarnaast de vorige jaren nóg drie wereldtitels.

Daarnaast heeft Archibald ook in het wegwielrennen haar sporen liggen. Zo won ze in 2017 het sprintklassement van de Emakumeen Bira en het Brits nationaal criterium-kampioenschap en was ze in 2018 de beste in de proloog van de BeNe Ladies Tour. De afgelopen jaren focuste ze zich echter vooral op de baan. Voor de Britse wordt haar stap naar Ceratizit-WNT een terugkeer op het oude nest, want ook in 2017 koerste ze al voor de ploeg.

Hip hip hooraaaay! Welcome home Katie 🎉🙌 After a stellar performance in the first two rounds of the @UCITCL in Mallorca and Lithuania, we thought we'd continue the celebrations by welcoming @_katiearchibald back to the team, her home until 2024🤩