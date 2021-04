Katarzyna Niewiadoma drie jaar langer bij Canyon-SRAM

Katarzyna Niewiadoma zal ook de komende jaren uitkomen voor Canyon-SRAM. De 26-jarige Poolse klassiekerspecialist heeft besloten om haar contract met nog eens drie jaar te verlengen tot en met 2024.

Niewiadoma koerst al sinds 2018 voor de Duitse formatie en is dus bezig aan haar vierde seizoen voor Canyon-SRAM. Ze won in die periode onder meer de Amstel Gold Race, de Trofeo Alfredo Binda en de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. Dit jaar werd ze al tweede in Dwars door Vlaanderen en vierde in de Trofeo Alfredo Binda.

De Poolse heeft wel met andere ploegen gesproken over haar toekomst. “Maar ik kwam meteen tot het besef dat Canyon-SRAM de juiste ploeg is voor mij. Ik heb een formatie nodig waar renners zichzelf kunnen zijn. Ik word door iedereen begrepen en ik voel me er heel erg op mijn gemak. Ik kan volledig mezelf zijn en dat vind ik heel erg belangrijk.”

“Kasia is een ontzettend belangrijke schakel binnen de ploeg”, aldus teammanager Ronny Lauke. “Ze is uniek en ze maakt nog altijd een ontwikkeling door. Er zijn maar weinig rensters met zoveel talent. Ze is ontzettend explosief en koerst op een onvoorspelbare manier.” Niewiadoma richt zich dit seizoen nog op de Ardennenklassiekers en de Olympische Spelen in Tokio.