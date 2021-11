Kata Blanka Vas stijgt met stip in UCI-veldritranking

Kata Blanka Vas is de top-10 van de UCI-veldritranking binnengekomen na haar sterke prestaties afgelopen week. Zondag was het 20-jarig talent van Team SD Worx de beste in Overijse, waar ze voor het eerst een Wereldbeker won, en een dag later eindigde ze derde in de Koppenbergcross achter Clara Honsinger en Denise Betsema.

Vas is door haar knappe prestaties vanaf de twaalfde plaats de top-10 binnengedrongen, waar ze momenteel de zesde plaats bekleedt. Daardoor mag ze zaterdag vanaf de eerste startrij aan het Europees kampioenschap op de Col du VAM beginnen. Hoewel de Hongaarse pas 20 jaar is en zich op papier dus nog twee seizoenen belofte mag noemen, zal ze zaterdag het EK veldrijden bij de elite betwisten.

Voor de tweede week op rij is Denise Betsema de koploopster in de UCI-veldritranglijst. De 28-jarige Texelse was zondag vierde in Overijse en maandag tweede in de Koppenbergcross. Ze wordt gevolgd door Lucinda Brand en Clara Honsinger, die de nieuwe nummer drie is. Marianne Vos zakte drie plaatsen en staat nu achtste; de zevenvoudige wereldkampioene laste na de trip naar de Verenigde Staten een rustpauze in.

Bij de mannen bleef Eli Iserbyt aan de leiding: aan de volgorde van de top-5 veranderde sowieso niets. Daarachter wisselden heel wat renners van plaats. Laurens Sweeck en Daan Soete schoven een plaats op en staan nu zesde en achtste. Vincent Baestaens staat daartussen op de zevende plek. Corné van Kessel maakte een mooie sprong. De 30-jarige renner was zevende in Overijse en vierde in de Koppenbergcross en staat nu negende in de UCI-veldritranglijst.

UCI-veldritranglijst mannen (na update op 2 november 2021)

1. Eli Iserbyt – 1420 punten

2. Toon Aerts – 1216 punten

3. Quinten Hermans – 1000 punten

4. Michael Vanthourenhout – 995 punten

5. Lars van der Haar – 927 punten

6. Laurens Sweeck – 665 punten

7. Vincent Baestaens – 620 punten

8. Daan Soete – 546 punten

9. Corné van Kessel – 509 punten

10. Kerry Werner – 504 punten

18. Mathieu van der Poel – 400 punten

20. Wout van Aert – 360 punten

25. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranglijst vrouwen (na update op 2 november 2021)

1. Denise Betsema – 1400 punten

2. Lucinda Brand – 1310 punten

3. Clara Honsinger – 922 punten

4. Annemarie Worst – 777 punten

5. Yara Kastelijn – 757 punten

6. Kata Blanka Vas – 700 punten

7. Puck Pieterse – 697 punten

8. Marianne Vos – 660 punten

9. Fem van Empel – 604 punten

10. Maghalie Rochette – 593 punten

15. Sanne Cant – 472 punten

18. Ceylin del Carmen Alvarado – 414 punten