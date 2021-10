Kata Blanka Vas na eerste grote zege: “Ik had niet gedacht dat ik kon winnen”

Kata Blanka Vas pakte op indrukwekkende wijze de zege in de Wereldbeker van Overijse. Dat de Hongaarse vorige maand pas 20 jaar werd is, daar was weinig van te merken op het technische parcours van de moeder aller crossen. “Ik had niet verwacht dat ik de wedstrijd kon winnen”, zei het supertalent na afloop van de wedstrijd.

“Ik deed mijn best en probeerde slechts van voren te blijven”, vertelde Vas in haar antwoorden in het flashinterview na de finish. “Vanaf de eerste ronde voelden de benen heel goed en sindsdien heb ik eigenlijk geen problemen gekend. Ik kon me de hele koers goed concentreren en gelukkig ging alles goed.”

De jonge Hongaarse heeft nu wel de moeder aller crossen achter haar naam staan, maar ze vindt niet dat ze daarmee nu de beste veldrijdster ter wereld is. “Ik denk niet dat ik al de beste ben”, zei ze lachend. “Maar ik ben wel heel blij om voor het eerst een wereldbekerwedstrijd te winnen. Het betekent veel voor me.”