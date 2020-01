Kastelijn gediskwalificeerd in Brussel na ten val brengen Verdonschot maandag 6 januari 2020 om 09:58

Een opmerkelijk incident tijdens de Brussels Universities Cyclocross. Bij het passeren van de materiaalpost reed Yara Kastelijn haar ketting kapot, waarna ze besloot om terug te lopen naar de ingang van de post. Hierbij bracht ze echter wel Laura Verdonschot ten val, waardoor de Europees kampioene uit de uitslag zou worden gehaald.

Verdonschot maakte begrijpelijk misbaar na het incident. Ze besloot om op te geven. Kastelijn reed wel door, kwam nog eens hard in aanraking met de Brusselse grond, en kwam in tranen over de meet. Naderhand ging de Nederlandse van 777 zich verontschuldigen bij Verdonschot. “Ze vertelde mij dat ze mij niet had zien aankomen”, vertelde Verdonschot achteraf tegen Het Nieuwsblad.

“Ik vond het vreemd dat ze mij niet had gezien. Maar wat gebeurd is, is gebeurd”, vervolgt de 23-jarige van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik reed rond in twintigste positie na mijn val. Met het oog op het BK volgende week vond ik het dan ook beter om op te geven.”

CHE FRONTALE 💥 Follia di Yara Kastelijn: parte contromano e centra in pieno un'avversaria 🤕🎳#Ciclocross | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/vAYjVYebfi — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 5, 2020

In het klassement van de DVV Trofee staat Kastelijn ondanks haar diskwalificatie nog altijd op de derde plek in de rangschikking. Kans op de eindwinst maakt ze echter niet meer. Met enkel nog de Krawatencross in Lille nog op het programma staat Kastelijn op dik tien minuten van leidster Ceylin del Carmen Alvarado. Nummer twee, ploeggenote Annemarie Worst, staat op 2’10” van Alvarado en is ook niet meer in te halen door Kastelijn. Eva Lechner, de huidige nummer vier, staat op 1’44” van de Europees kampioene.