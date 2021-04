Kasper Asgreen na zege in De Ronde: “We hebben perfect gereden”

Kasper Asgreen is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021. De Deen versloeg Mathieu van der Poel in een sprint-a-deux. “Dit is een ongelofelijke klassiekercampagne geworden”, zei hij in het flashinterview.

Het was Asgreen zelf die als eerste van de favorieten een versnelling plaatste. Dat was al met nog 99 kilometer te rijden op de Molenberg. Samen met wereldkampioen Julian Alaphilippe en Florian Sénéchal kleurde hij de wedstrijd namens Elegant-Quick-Step. “Het plan was te wachten tot de heuvelzones. Vanaf de tweede beklimming van de Oude Kwaremont zijn we begonnen met aanvallen. De jongens (ploeggenoten, red.) hebben geweldig gereden. Ik wil ook ploegleider Tom (Steels) Wilfried (Peeters) bedanken.”

Hoewel Van der Poel op papier de betere sprinter is, durfde Asgreen op zijn eigen sprintkwaliteiten te vertrouwen. “Ik voelde me heel goed in de laatste kilometer. Ik besloot op mijn sprint te vertrouwen”, vertelt de Deense kampioen. “Bij het ingaan van de laatste kilometer kreeg ik door dat we nog dertig seconden voorsprong hadden. Van der Poel reed voor mij dus ik kon beslissen wanneer ik de sprint aanging. Deze overwinning is geweldig.”

Asgreen volgt Rolf Sorensen (1995) op als laatste Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen.