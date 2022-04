Kasper Asgreen na Gold Race: “Ik zou graag eens terugkomen om voor winst te strijden”

Kasper Asgreen reed gisteren bij zijn debuut in de Amstel Gold Race naar de zesde plaats en dat leidde tot optimisme bij de Deense renner van Quick-Step Alpha Vinyl.

“We hadden graag voor de overwinning gevochten, maar het was moeilijk”, vertelde Asgreen op de website van zijn ploeg. “Aan de andere kant ging het voor ons veel beter dan vorige week (in de Ronde van Vlaanderen, waar pech zijn kansen op een goed resultaat om zeep hield, red.) dus dat is best bemoedigend.”

De 27-jarige tempobeul was verrast over zijn prestaties op de talloze heuvels rond Maastricht en Valkenburg. “Ik vond het een mooie wedstrijd en naarmate de koers vorderde, was ik verrast door hoe ik op de heuvels reed. Ik dacht dat ik het zwaarder zou krijgen op de klimmetjes, maar ik kon ze goed aan en hield het tempo erin zonder over de limiet te gaan.”

Voor Asgreen smaakt zijn debuut in de Nederlandse klassieker naar meer. “Al met al was het een mooie ervaring en ik zou hier graag nog eens terugkomen om voor de overwinning te strijden.”