Kasper Asgreen: “Ik zal meer in het oog gehouden worden”

Vorig jaar deelde hij het kopmanschap met Julian Alaphilippe. Dit jaar is Kasper Asgreen de enige echte leider bij Quick-Step-Alpha Vinyl. “Ik hoop dat de finale snel begint.”

Kasper Asgreen leek de voorbije weken de enige zekerheid in de voorjaarsploeg van Patrick Lefevere, al werd ook hij al een keertje getroffen door corona, eerder dit jaar. Maar de titelverdediger in de Ronde toonde zowel in E3 Harelbeke als in Gent-Wevelgem opnieuw op niveau te zijn. Door het ontbreken van Alaphilippe en Ballerini en de mindere vorm van Stybar en Lampaert is de Deen de eenzame leider van de Wolfpack, met Sénéchal in principe als laatste man in steun.

“Deze situatie en het feit dat ik uittredend winnaar ben, betekent inderdaad dat ik meer geviseerd ga worden dan vroeger”, beseft de 27-jarige Deen. “Het zal niet zo gemakkelijk meer zijn om er ‘sneaky’ vanonder te muizen. Alhoewel ik vorig jaar na mijn zegen in E3 ook al favoriet was. Het zal een beetje vergelijkbaar zijn met toen: De besten zullen op het einde overblijven. Ik denk dat ik een van hen kan zijn.”

Ander wedstrijdbeeld zonder Van Aert

Dat Wout van Aert er wellicht niet bij is, zal het wedstrijdbeeld veranderen, zegt Asgreen. “Zeker. Hij is de leider van hun ploeg en steekt er bovenuit. Jumbo-Visma blijft wel het grootste blok. Maar als ze zondag niet kunnen rekenen op de snelle Van Aert in de laatste rechte lijn, verwacht ik dat ze veel agressiever gaan koersen. Dan wordt het toch zaak ons daar niet op te verkijken en te geloven in ons eigen plan.”

Asgreen was woensdag onder de indruk van Mathieu van der Poel. “Al was het ook niet echt een verrassing. Je zag in Milaan-San Remo al dat hij terug is. En zijn manier van koersen is ook niet slecht voor mij. Van der Poel koerst agressief en ik ook. Kijk, als de andere favorieten aanvallen, moet je meteen mee zijn. En voor mij mag heg best een harde en lange koers worden, dat ligt me goed. Ik hoop dus dat de finale snel begint. Ik mik vol op een tweede zege in Vlaanderens Mooiste.”