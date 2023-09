vrijdag 15 september 2023 om 14:36

Andrea Bagioli bezorgt Soudal Quick-Step nieuwe zege in Ronde van Slowakije

Weer een overwinning voor Soudal Quick-Step in de Ronde van Slowakije. Nadat Rémi Cavagna woensdag de openingsrit won en Tim Merlier de tweede etappe op zijn naam schreef, was Andrea Bagioli vandaag de beste in rit drie. De Italiaan was na een heuvelachtige finale de snelste van een kopgroep van vier. Cavagna blijft aan de leiding in het algemeen klassement.

De renners kregen vrijdag een pittige etappe voorgeschoteld in de Ronde van Slowakije. Vooral het eerste deel van de 171,6 kilometer lange rit was bijzonder zwaar, met drie beklimmingen van de eerste categorie. Het tweede deel was iets eenvoudiger, maar in de diepe finale wachtte nog wel de beklimming naar Beliansky Kopec (1,3 km aan 7,9%). De top van deze helling lag op goed elf kilometer van de streep.

Het duurde even voordat een kopgroep weggeraakte. Op de eerste klim van de dag was het peloton nog samen en kon Milan Vader de bergsprint winnen, voor Koen Bouwman. Daarmee verstevigde Vader zijn leidende positie in het klassement. Na die klim reden vijf renners weg. Oliver Le Gac (Groupama-FDJ) was de bekendste naam en hij kreeg Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Aljaž Jarc (Adria Mobil), Jíři Petruš (ATT Investments) en Matej Zahálka (Elkov-Kasper) met zich mee.

Sterke Vader

De vijf kregen twee minuten voorsprong van Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step. Dat was niet genoeg om het tot het einde uit te zingen: een kilometer voor de beklimming van Beliansky Kopec werden de vluchters weer in de kraag gevat. Bergop zagen we een sterke Milan Vader, die aanviel en in zijn bergtrui als eerste de top rondde. Slechts enkele renners, onder wie Andrea Bagioli en klassementsleider Rémi Cavagna, konden hem volgen.

In de afdaling konden nog wat renners terugkeren, waarna er een nieuwe kopgroep ontstond. Vader zat ditmaal niet mee, maar Bagioli en Cavagna waren wel opnieuw van de partij. Zij hadden het gezelschap van Stefan Küng en Michele Gazzoli. Een achtervolgend groepje van zeven met daarin veel Nederlanders – Vader, Gijs Leemreize, Koen Bouwman en Bart Lemmen – kreeg het gat net niet meer dichten. In de straten van finishplaats Martin werd het zo een sprint met vier.

Bagioli de snelste

Bagioli toonde zich in die sprint de snelste. Hij verwees Gazzoli en Küng naar de plaatsen twee en drie. Cavagna, die vierde werd, behield zijn leidende positie in het algemeen klassement. Drie seconden na Bagioli finishte het zevenkoppige groepje met Vader en co.