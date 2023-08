zaterdag 26 augustus 2023 om 15:26

Karlijn Swinkels verlaat Jumbo-Visma voor UAE Team ADQ

Karlijn Swinkels mag zich de eerste aanwinst van UAE Team ADQ noemen voor het komende jaar. De Nederlandse – dit voorjaar nog vierde in Gent-Wevelgem – komt over van Jumbo-Visma, waar ze de afgelopen drie jaar actief was. “Ik wil een volgende stap in mijn carrière zetten”, aldus Swinkels.

Swinkels is niet onbekend met haar nieuwe werkgever, want in 2018 en 2019 was ze al actief bij voorloper Alé-Cipollini. “Maar de afgelopen jaren heeft de ploeg getoond dat ze stap voor stap blijft groeien. Ze zien goed de sterktes van hun renners, waardoor die als maar beter worden. Dat is ook mijn doel: ik wil graag werken aan mijn punch, zodat ik in de finale nog meer over heb voor een aanval of sprint”, aldus de Nederlandse.

Haar vierde plaats in Gent-Wevelgem was knap, maar Swinkels is uit op meer. “Tijdens de voorjaarsklassiekers wil ik een sleutelrol spelen. Daarbij is mijn doel duidelijk: op het podium geraken van een van de grote klassiekers in de volgende twee jaren. Ik denk daarbij aan Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.”

De rol van de 24-jarige Swinkels wordt, net als bij Jumbo-Visma, tweeledig. “Daarnaast ben ik ook klaar om mij 120 % voor mijn ploegmaats te geven, om hen te helpen bij hun doelen. Als je samenwerkt en vertrouwen toont, kan je veel mooie dingen bereiken.”

Swinkels werd prof in 2017 bij Parkhotel Valkenburg. In 2019 boekte ze de enige profzege in haar carrière tot nu toe in de Vuelta a Burgos, toen ze in de openingsetappe een sprint van een groepje van tien won. In de Simac Ladies Tour en Veenendaal-Veenendaal Classic strandde ze vorig jaar op het podium.