Karel Vacek (Qhubeka NextHash) doet stap terug naar beloftenploeg

Voor Karel Vacek heeft zijn debuut in een WorldTour-ploeg slechts een seizoen geduurd. De pas 21-jarige Tsjech verruilt deze winter het tenue van Qhubeka NextHash namelijk voor dat van het Oostenrijkse continentale Tirol KTM.

Vacek behaalde als junior verschillende aansprekende resultaten. Zo won hij in 2017 de Giro del Friuli en legde hij in de Vredeskoers beslag op een etappezege en het jongerenklassement. Een jaar later kroonde de Tsjech zich tot nationaal juniorenkampioen tijdrijden, waarna hij bij Hagens Berman Axeon naar het profpeloton werd gehaald. Maar na een seizoen bij de Amerikaanse ploeg zette hij een stap terug naar Colpack Ballan. Door problemen in de ploeg en lichamelijk ongemak kon hij weinig koersen en bij het Italiaanse team hoopte hij zichzelf weer te kunnen laten zien.

Qhubeka Assos (dat later Qhubeka NextHash werd) haalde Vacek in 2021 echter terug naar het profcircuit. “Mijn droom is natuurlijk om in de Tour de France of een andere grote ronde ooit een goed klassement te rijden. Dat is mijn carrièredoel, maar nu ben ik vooral blij en dankbaar om deel uit te maken van een geweldig team.” Bij de Zuid-Afrikaanse ploeg ging de Tsjech van start in zijn eerste monument met de Ronde van Lombardije, maar na een seizoen keert hij alweer terug naar het continentale circuit waar hij gaat koersen voor Tirol KTM.