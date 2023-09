donderdag 7 september 2023 om 14:25

‘Kan Sepp Kuss de Vuelta a Espana winnen?’

Podcast We zijn halverwege de Vuelta a España 2023 en daarin staat Sepp Kuss nog altijd aan de leiding. De 28-jarige Amerikaan is als superhelper bezig aan zijn derde (!) grote ronde van 2023 en staat sinds de rit naar Xorret de Cati met een ruime voorsprong aan kop. Kan hij dat volhouden, nu er geen tijdrit meer volgt? Die vraag staat centraal in de WielerFlits Podcast!

De oplettende luisteraar heeft gemerkt dat er vorige week geen aflevering was. Dat had alles te maken met het afronden van een fonkelnieuwe editie van RIDE Magazine. Maxim en Youri bespreken in de show welke artikelen je onder meer kunt teruglezen in ons herfstnummer, waar wereldkampioen Mathieu van der Poel de cover siert. Pre-order jouw RIDE Magazine hier!

Daarna bespreken onze hosts de Vuelta a España. Kuss kreeg van kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard al de kans om op Javalambre, al moest de Amerikaan daar vooral zelf hard voor fietsen. Sindsdien moest de Amerikaan weliswaar in iedere bergrit wat secondes toegeven, maar hij dook met bijna twee en een halve minuut voorsprong de rustdag in op naaste uitdager Remco Evenepoel.

Die pakte in de tijdrit van dinsdag echter ‘slechts’ anderhalve minuut terug. Met de beslissende etappes dertien, veertien, zestien, zeventien en achttien voor de boeg en een voorsprong van ruim een minuut op Evenepoel én Roglic en Vingegaard daar kort achter, maakt Jumbo-Visma kans om de unieke trilogie vol te maken en in één seizoen de Giro, de Tour én de Vuelta te winnen.

Verder bespreken de mannen ook de transferperiode van Alpecin-Deceuninck. Het Belgische team won ook in deze grote ronde alweer twee etappes en de successen van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zijn al meermaals bewierookt. Maar qua transfergeruchten is het bij die ploeg wel he-le-maal stil. Hoe zit dat? Tot slot is er ook nog aandacht voor het Nederlandse Continental-circuit. Na veel gedoe verdwijnen daar Scorpions Racing en Allinq. Dat en meer hoor je in de WielerFlits Podcast!

