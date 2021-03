Kämna ziet werklust beloond met etappewinst: “Geweldig gevoel”

Lennard Kämna was vanzelfsprekend blij na zijn etappezege in de Ronde van Catalonië. Nadat hij gisteren zijn ontsnappingspoging op de slotklim naar Port Ainé vroegtijdig zag stranden, werd zijn werklust in Manresa nu wel beloond.

“In de eerste koershelft had ik niet de beste benen en sloot ik slechts aan bij de kopgroep. Op de laatste klim voelde ik me echter weer sterk, dus probeerde ik het nog eens en gelukkig pakte het goed uit”, blikte Kämna terug. “Het is een fantastisch gevoel. Het is mijn eerste wedstrijd van het seizoen en het is geweldig om hier in goede vorm te zijn en een overwinning te pakken.”

“Ik had echt een goed gevoel op het moment dat ik aanviel”, vertelde de 24-jarige Duitser van BORA-hansgrohe verder. “Iedereen keek naar elkaar en ze waren een beetje geërgerd dat we niet goed samenwerkten, dus dat was voor mij het juiste moment om het te proberen. We hebben nog een paar etappes te voor de boeg en we willen ervoor blijven gaan.”

Strijder

Volgens André Schulze, ploegleider van Kämna in Catalonië, liet zijn renner zijn koersinstinct de vrije loop. “Hij probeerde twee tot drie keer weg te rijden en plaatste de juiste aanval op het juiste moment. We zijn echt blij met deze overwinning. Lennard is een echte strijder. De hele ploeg heeft goed gewerkt en kan tevreden zijn met dit resultaat.”