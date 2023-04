Kämna fopt Cepeda: “Speelde dat ik helemaal kapot zat”

Video

Lennard Kämna was vanmiddag overtuigend de sterkste in de derde etappe van de Tour of the Alps. De Duitser opende de debatten op de slotklim, kreeg Jefferson Cepeda met zich mee en gebruikte vervolgens een slimmigheidje om van hem af te komen.

“Ik voelde me heel goed”, doet de Duitser zijn verhaal voor de camera van WielerFlits. “Dus wilde ik dat het team op kop ging rijden. Toen ik mijn kans zag, heb ik aangevallen. Ik zag dat Cepeda met me mee kwam en hij probeerde me vervolgens aan te vallen.”

“Ik speelde in zijn wiel dat ik helemaal kapot was. Dat zei ik ook tegen hem. Uiteindelijk kon ik toch bij hem wegrijden”, aldus Kämna.

In aanloop naar de Giro kan de coureur van BORA-hansgrohe dat het met de vorm wel snor zit. “Er liggen nog meer kansen deze ronde en we gaan het zeker opnieuw proberen. De vorm is goed, al voelde ik me gister wat minder. In de Giro gaan we alles geven.”