Bonneu verslaat medevluchters in derde rit Tour of Britain, Paasschens vierde

De derde etappe in de Tour of Britain is een prooi geworden voor Kamiel Bonneu. De Belg van Sport Vlaanderen-Baloise versloeg in een verregende rit zijn medevluchters Benjamin Perry, Alexandar Richardson en Mathijs Paasschens na een spannende finale.

Durham mocht vandaag voor het eerst de Tour of Britain verwelkomen. In deze stad in het noordoosten van Engeland, gekend voor de Kathedraal van Durham, begonnen de renners aan de derde etappe van de meerdaagse wielerronde. Onderweg lagen er weer de nodige obstakels te wachten met Chapel Fell (4,1 km aan 7,8%), Bishop Auckland (1,8 km aan 7,1%) en High Moorsley (1,2 km aan 5,3%), maar die zouden in principe geen rol van betekenis spelen. De top van de laatste klim lag op meer dan twintig kilometer van de streep. Een sprint met een grote groep leek op voorhand dus een realistisch scenario.

Paasschens en Bonneu in de vroege vlucht

Nederlander Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Benjamin Perry (WiV SunGod), Alexandar Richardson (Saint Piran) en Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise) hadden duidelijk andere plannen en vormden de vlucht van de dag. De voorsprong van deze vier vluchters liep in regenachtige omstandigheden op tot om en nabij de vier minuten. In het peloton zagen we aanvankelijk de mannen van Israel-Premier Tech, voor leider Corbin Strong, het tempo bepalen. Toch slaagden de vier koplopers erin om hun voorsprong vast te houden: er zat muziek in deze vluchtpoging.

Met nog goed dertig kilometer te gaan, keek het peloton nog altijd tegen een achterstand aan van bijna vier minuten. Paasschens, Perry, Richardson en Bonneu mochten nu toch echt dromen van de dagoverwinning. In het peloton zagen we intussen een wisseling van de wacht: INEOS Grenadiers besloot zijn verantwoordelijk te pakken in de achtervolging op de kopgroep. Door het kopwerk van de Britse formatie werd het verschil wel steeds kleiner, maar toch begonnen de vier koplopers met een voorsprong van twee minuten aan de laatste tien kilometer.

Vluchters spelen met vuur

In de finale gingen de hemelsluizen nog meer open en dus kregen we een verraderlijke slotfase richting Sunderland. In de kopgroep was de samenwerking, na meerdere versnellingen van Richardson, inmiddels helemaal zoek. Hierdoor liep de voorsprong van de kopgroep alsnog rap terug. Op vijf kilometer van de streep hadden de vier vluchters nog een minuut speling met het peloton, waar Team DSM en INEOS Grenadiers nog altijd volle bak op kop reden. Paasschens, Perry, Richardson en Bonneu speelden in de laatste kilometers met vuur, maar bleven alsnog uit de greep van het aanstormende peloton.

In de laatste kilometer was het wachten op de eerste échte aanzet van een van de vluchters. Bonneu wist in de slotfase zijn zenuwen onder controle te houden en ging van ver aan. De Belg sloeg een gaatje en bleek ribbedebie. Perry en Richardson probeerden nog naar het achterwiel van Bonneu te springen, maar kwamen te laat en zo boekte Bonneu zijn tweede overwinning van het seizoen. Een maand geleden was hij ook al de beste in de derde rit van de Sazka Tour in Tsjechië.

Perry moest in de gietende regen genoegen nemen met de tweede plaats, Richardson werd derde en een moegestreden Paasschens kwam als vierde over de streep. Het peloton kwam in de slotfase net te laat: Jordi Meeus toonde zijn snelle benen en won de pelotonsprint voor plek vijf. In het algemeen klassement gaat Corbin Strong nog altijd aan de leiding, al volgt de nummer twee Perry nu wel in dezelfde tijd.