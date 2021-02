Kai Reus stopt met aanval werelduurrecord

Kai Reus heeft een streep gezet door zijn aanval op het werelduurrecord van Victor Campenaerts. Door de huidige situatie met het coronacrisis was het niet langer realistisch om het record nog na te jagen, laat zijn entourage van Project 56.000 weten.

Tot maart 2020 kon Reus goed trainen en kwam het doel steeds meer in beeld, maar toen vielen als gevolg van de eerste lockdown zijn koersen en baantrainingen weg. “Vanaf oktober hebben we een nieuw trainingsprogramma gemaakt op de baan om Kai gereed te maken voor een poging in 2021. Door de tweede lockdown vervielen de baantrainingen en raakte de poging steeds verder uit zicht”, aldus projectleider Albert de Jong.

Na onderling overleg werd besloten om het project, waarbij ook onder anderen Kosta Poltavets, Louis Delahaye, Theo de Rooij en Guido Vroemen betrokken waren, te beëindigen. De Jong: “De conclusie is eigenlijk gewoon dat het door alles wat er is gebeurd niet haalbaar is om in 2021 een poging met kans van slagen af te leggen. Soms heb je een droom samen en kan je die realiseren, soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat de droom een droom blijft.”