Kaden Groves wint proloog in Slowakije: “Dit voelt als een enorme opluchting”

Kaden Groves was opgelucht na de zeer korte proloog van de Ronde van Slowakije, waarbij hij beslag legde op de overwinning en de eerste leiderstrui. In de daguitslag bleef hij Jannik Steimle en Marceli Boguslawski met respectievelijk 32 en 91 honderdsten van een seconde voor.

Groves mocht pas laat in actie komen en wist na 1600 meter de snelste tijd naar 1:50 minuut te brengen. Het bleek de winnende tijd want de zes renners na hem beten allemaal hun tanden stuk op zijn tijd. “Dit voelt als een enorme opluchting. Ik moest lang wachten voordat ik aan de beurt was”, vertelde de 22-jarige sprinter van BikeExchange. “Ik had van de jongens die al hadden gereden gehoord en deed wat zij hadden gezegd. Ik ben heel blij dat ik hier kon winnen.”

De proloog werd afgewerkt in de hoofdstraat van het historische centrum van Košice, de op een na grootste stad van Slowakije. “Ik denk dat de start en het keerpunt het belangrijkst waren. Om weer goed in gang te trekken na het keerpunt, moest je aan het begin wat krachten proberen te sparen om daarna sterk uit te kunnen rijden. Dat heb ik gedaan en gelukkig hield ik het vol. Het is heel leuk om hier te zijn. Nu kijk ik uit naar de rest van de week”, zei Groves tot slot.