Justin Wolf begint met ritzege aan Belgrade Banjaluka

De openingsetappe van de Belgrade Banjaluka (2.1) is gewonnen door Justin Wolf. De 28-jarige Duitser van Bike Aid wist na een solo van een tiental kilometer in Šabac een sprintende meute voor te blijven.

Vandaag ging de rittenkoers Belgrade Banjaluka (UCI 2.1) van start in Belgrado, de hoofdstad van Servië. Het deelnemersveld bestaat dit jaar voornamelijk uit continentale teams, al heeft de organisatie met Bardiani-CSF-Faizanè, Novo Nordisk en Androni Giocattoli-Sidermec wel drie ProTeams kunnen strikken.

De eerste etappe, tussen Belgrado en Šabac, was er een voor de sprinters. Meerdere renners probeerden in de beginfase iets te ondernemen, maar na verschillende schermutselingen begonnen we met een compact peloton aan de laatste vijftien kilometer. Niet veel later probeerde de Duitser Justin Wolf van Bike Aid nog iets te forceren.

Wolf soleert naar de zege

Wolf wist een maximale voorsprong te vergaren van meer dan twintig seconden en dit bleek voldoende om uit de greep te blijven van het peloton. De 26-jarige Pool Patryk Stosz won de sprint van het peloton, voor de Italianen Filippo Fiorelli en Andrea Guardini. Met Michael Van Staeyen en Simon Daniels finishten er ook twee Belgen in de top-10.

Een opvallend beeld in finishplaats Šabac: runner-up Stosz waande zich aan de streep zegezeker, niet wetende dat Wolf als eerste over de streep was gekomen. De Belgrade Banjaluka gaat morgen verder met een vlakke etappe van Obrenovac naar Bijeljina. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.