Jurgen Van den Broeck over Evenepoel: “Een rondecarrière is een proces van jaren”

Remco Evenepoel moet tijd worden gegeven om zichzelf en zijn limieten verder te ontdekken. Dat vindt Jurgen Van den Broeck, de Belgische klassementsrenner die in de voorbije decennia de top tien haalde in zowel de Giro d’Italia, de Tour de France als de Vuelta a España.

Volgens Van den Broeck moeten niet te snel conclusies worden getrokken uit de elfde plaats van het kopstuk van Quick-Step Alpha Vinyl in Tirreno-Adriatico. “Remco is nog jong, hé. Heel jong zelfs. Goed, Pogačar is dat ook, maar die zijn motor is nog net iets groter. Ik vind dat we Evenepoel nog altijd tijd moeten geven”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Tijd om zichzelf en zijn limieten verder te ontdekken. Helaas pinnen de mensen zich al te vaak vast op een resultaat en als dat dan eens tegenvalt, is het vooral dat wat onthouden wordt.”

Volgens de ex-prof is één mislukte Tirreno geen reden om de ambities in het rondewerk nu al bij te stellen. “De realiteit is dat je als renner niet enkel en alleen goede dagen hebt. Een rondecarrière uitbouwen is een proces van jaren.” Een proces waar zowel Evenepoel als zijn ploeg verder in moet groeien. “Bij Lotto was het destijds ook zoeken. De ploeg koos er bijvoorbeeld voor om naast mij altijd een sprinter mee te nemen. Zo had ik eigenlijk maar een man voor mij alleen, maar ik had dat graag. Evenepoel en zijn dichte omkadering moeten dat soort zaken nog uitzoeken.”

Van den Broeck juicht toe dat Evenepoel dit jaar wordt weggehouden uit de drukte van de Tour en mag starten in de Vuelta. “In de Ronde van Frankrijk kun je niet op je gemak rondrijden, hé. Of je nu voor het klassement gaat of niet. In de Ronde van Spanje liggen de zaken wat dat betreft toch anders. Ik vind het zelfs goed wat ze met hem doen. Luik-Bastenaken-Luik rijden en zo. Je leert wringen, koersen in andere omstandigheden. Ach, Evenepoel heeft de toekomst voor zich. Er is nog zoveel voor hem om te ontdekken.”

Normaal gesproken hervat Evenepoel na een hoogtestage de competitie met de Ronde van het Baskenland, die op 4 april van start gaat. Die etappekoers kan een herkansing zijn. “Net daarom: deze Tirreno mag mentaal niet al te veel in zijn kleren kruipen”, stelt Van den Broeck. “Stap voor stap blijven timmeren aan de weg. Veel meer huiswerk kan ik hem eigenlijk niet geven.”