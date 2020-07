Jurgen Van den Broeck: “Het blijft de vraag wat Evenepoel waard is in het hooggebergte” zaterdag 4 juli 2020 om 13:37

Het debuut van Remco Evenepoel in de Giro d’Italia blijft de gemoederen bezighouden. Jurgen Van den Broeck – de laatste Belgische ronderenner op het podium van een grote ronde – is met name benieuwd wat het Belgische supertalent straks in het hooggebergte laat zien.

Van den Broeck (derde in de Tour van 2010) reed zijn eerste grote ronde in 2007. Met een 74e plek in het eindklassement, viel de uitslag tegen. “Een wake-upcall. Het schudde me wakker. Ik dacht diep na, analyseerde en begreep: ik moet hier weg uit Vlaanderen. De bergen in, om er keihard te trainen. En afvallen, vooral”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Evenepoel maakt over drie maanden net als Van den Broeck dertien jaar geleden zijn debuut in de Giro. Volgens Van den Broeck is het lastig om in te schatten hoe Evenepoel daar zal presteren. “Meedoen voor het eindklassement is zelfs niet onmogelijk”, voorspelt hij. “Al blijft dé grote vraag voor mij: wat is hij waard in het hooggebergte? Terrein waarop hij tot dusver nog niet heeft gekoerst”, stipt hij aan.

De hoop van wielerminnend België is gevestigd op Evenepoel. “De hoop van de natie is groot. Dat mag. Remco zal de lat voor zichzelf ook wel heel hoog leggen. Maar reken hem er alsjeblieft niet op af als hij daar straks onderdoor duikt. Voorlopig hoeft niets. En mag alles”, aldus Van den Broeck.