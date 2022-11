Jürgen Roelandts keert als ploegleider terug bij Movistar

Jürgen Roelandts maakt vanaf volgend jaar weer deel uit van Movistar. Niet als renner, maar wel als ploegleider. De inmiddels 37-jarige Roelandts reed de laatste jaren van zijn wielercarrière voor de formatie van manager Eusebio Unzué.

Roelandts kwam in 2019 en 2020 als renner al uit voor Movistar. Na twee seizoenen in Spaanse loondienst besloot hij een punt te zetten achter zijn wielerloopbaan, maar nu keert hij dus weer terug als ploegleider. “Ik behaalde in dienst van Movistar – mede door blessures en pech – niet de beste resultaten uit mijn carrière, maar genoot wel echt van de sfeer. Ik heb altijd bewondering gehad voor de structuur van de ploeg en wil ze nu graag iets teruggeven”, laat hij weten in een perscommuniqué.

“Ik hoop te kunnen profiteren van mijn ervaring binnen de wielersport, ik wil de ploeg graag naar een hoger niveau stuwen. Ik heb na mijn pensioen ontzettend veel andere dingen gedaan, maar uiteindelijk heb je toch bijna je hele leven op de fiets doorgebracht. Het is mijn wereld en dan is het erg mooi als je een dergelijke kans krijgt als ploegleider. Ik wil mijn ervaring graag doorgeven, vooral op klassiek gebied. Denk aan het rijden over kasseien, het verkennen van parcoursen en zaken als bandenspanning.”

Nog twee nieuwe ploegleiders

Roelandts is overigens niet de enige nieuwe naam in de volgwagen van Movistar. De Spaanse ploeg heeft met Yvon Ledanois en Xabier Muriel nog twee nieuwe ploegleiders aangetrokken. De 41-jarige Muriel was in het verleden al sportief directeur bij Euskadi-Murias en Caja Rural-Seguros RGA, de 53-jarige Ledanois was in het verleden al eens werkzaam bij Caisse d’Épargne/Movistar en was daarna tevens ploegleider bij BMC en Arkéa-Samsic.